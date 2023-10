Roma, nessun contatto tra i Friedkin e Mourinho per il rinnovo: si va verso l’addio

Filtrano sensazioni negative per il rinnovo del tecnico portoghese da allenatore dei giallorossi. La proprietà non gli ha recapitato alcuna proposta

Periodo complicato quello tra la Roma e Josè Mourinho. Come riportato da SkySport, pare non esserci stato alcun contatto tra la famiglia Friedkin e l'allenatore portoghese per un possibile rinnovo. Dopo un inizio tutt'altro che soddisfacente in casa giallorossa si è cominciato ad essere dubbiosi sul proseguire o meno con lo Special One anche al termine del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. L'ipotesi che sta prendendo più piede nelle ultime ore sarebbe, dunque, un addio a fine stagione con un possibile approdo di Josè in Arabia Saudita.