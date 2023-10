Monza, Gomez: “L’unico ricordo che ho di Mourinho è l’Europa League vinta a Budapest”

News as roma: tutte le notizie

Gomez è tornato in Italia grazie al blitz dell’a.d. brianzolo Galliani: "A Palladino piace attaccare, ha la mentalità da grande squadra. Ci divertiremo"

La Roma ritroverà il campionato alla ripresa con la sfida al Monza di domenica 22 ottobre. Un match complicato contro una squadra in forma e ben allenata, che può contare ora anche sul Papu Gomez, arrivato da svincolato dopo il grave infortunio di Caprari. L'argentino ex Siviglia, 4 gol ai giallorossi in 16 confronti, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport':

Alla ripresa c’è la Roma di Mou: ha particolari ricordi? "Uno solo, l’Europa League vinta col Siviglia contro di lui pochi mesi fa..."

Quanto è durata la trattativa con l’a.d. Adriano Galliani? "Poche ore (sorride, ndr). E’ stata la scelta di tutta la famiglia, la scelta giusta per mettermi in gioco. Pensavo di restare senza squadra fino a gennaio a Siviglia, mi vedevo così anche se mi mancava un po’ il calcio. Ho avuto offerte dall’Arabia che non mi avrebbero cambiato la vita, dalla Turchia, dalla Francia, ma spostare tutta la famiglia con i figli che avevano iniziato le scuole era incasinato. Monza è come tornare a casa visto che abbiamo casa a Bergamo".

Che campionato ha ritrovato? "Una A ancora competitiva, resta insieme con la Premier e la Liga il torneo più competitivo. L’Atalanta di Gasperini ha fatto scuola, tante squadre giocano 3-4-3 o 3-4-2-1. Ho visto allenatori come Palladino, Thiago Motta, Gilardino, giovani e molto ambiziosi, che propongono un gioco molto interessante".

Quanto Gasp c’è in Palladino? "Il 90% di Gasp, per questo mi è semplice inserirsi in questo Monza, ritrovo certi meccanismi conosciuti".

Cosa ne pensa del caso scommesse? "In attesa degli sviluppi, provo dispiacere. Se è una malattia, bisogna dar loro la possibilità di curarsi. Se non lo è, bisogna insistere sull’educazione".

Se pensa a Palladino, cosa le viene in mente? "Il calcio offensivo. Gli piace attaccare subito, ha la mentalità da grande squadra. Se lo aiutiamo, ci divertiremo. Mi piace".

