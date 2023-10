Dybala e il pressing della suocera: “Voglio diventare nonna”

La mamma di Oriana però specifica: "Io sono diventata madre verso i 30 anni e non posso forzarla a provare questo sentimento, perché è una cosa complessa"

Catherine Fulop e Osvaldo Sabatini, genitori di Oriana , la partner dell'attaccante della Roma Paulo Dybala , hanno parlato in Argentina del loro desiderio di diventare nonni e lo hanno fatto senza mezzi termini

"Sogno di diventare nonna, ma f...o alle pressioni", ha detto Catherine. "Ori può aspettare un po'. È meglio per loro gestire il proprio tempo. È una cosa che ognuno sente internamente. Io sono diventata madre verso i 30 anni e non posso forzare le mie figlie a provare questo sentimento, perché è una cosa complessa. Devono sentire di essere pronte per occuparsi di un'altra vita, e lo saranno se hanno più o meno risolto la loro".