Roma, la pista Marcos Leonardo si raffredda di nuovo

Marcos Leonardo, appuntamento a gennaio. Forse. A fine estate sembrava una pura e semplice formalità,, ma l'ostacolo all'epoca era stato rappresentato dal Santos in difficoltà. Oggi le priorità del club giallorosso sono altre. Pensare al mercato invernale è prematuro, l'esigenza di portare un attaccante a Trigoria non c'è più, viste le soluzioni tra le mani di Mourinho: da Lukaku ad Azmoun, per poi passare al ritrovato Belotti e al futuro ritorno di Abraham nel 2024. Dall'entourage del giocatore arriva un input chiaro: l'obiettivo di Marcos Leonardo è giocare il Mondiale nel 2026 e proprio per questo ha bisogno di un club che gli dia spazio da titolare. Garanzie che in questa fase la Roma non può fornire riporta il Romanista. E proprio per questo le probabilità che il ragazzo di Itapetinga possa sbarcare in inverno nella Capitale sembrano ridursi giorno dopo giorno. Al momento ci sono molte società interessate a investire sul talento del giocatore. Sono in programma nuovi incontri con diversi club, ma nell'agenda dei colloqui previsti dall'entourage di Marcos Leonardo quella che non risulta esserci è proprio la Roma.