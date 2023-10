L’ex romanista pronto a tornare in Italia per essere interrogato. Tognozzi, uno dei suoi legali, ribadisce: "Non ha mai scommesso". Boniek difende Zalewski e attacca Corona: "Non ha nulla da nascondere". E la Procura chiama Zaniolo

Redazione

Nicolò Zaniolo non ci sta. Il fantasista dell’Aston Villa non accetta i processi mediatici nei quali è stato coinvolto nelle ultime ore e passa al contrattacco attraverso il suo legale Gianluca Tognozzi, che ha fatto il punto a Radio Sportiva sulle indagini riguardanti il suo assistito: "Per quanto riguarda l’aspetto inerente la giustizia sportiva va precisato che non gli è stato notificato nulla, non è intervenuta in nessun modo la ProcuradellaFedercalcio. Quest’ultima può intervenire solo se dovessero emergere delle scommesse sulle partite calcistiche, che a oggi non sono contestate in nessun modo. Lo stesso Zaniolo ha escluso categoricamente di aver scommesso su eventi di calcio". Una specifica importante che - qualora fosse confermata anche dai titolari dell’inchiesta torinese che fa capo al pm Manuela Pedrotta - permetterebbe all’ex Roma di non incorrere in alcuna sanzione e squalifica riguardante la sua vita professionale.

Diverso - come spiega 'Tuttosport' - il discorso per quanto riguarda l’aspetto penale della vicenda, qualora Zaniolo abbia giocato d’azzardo su piattaforme illegali: "È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto. Se così fosse gli verrebbe comminata un’ammenda di qualche centinaia di euro", ha evidenziato Tognozzi. Intanto le analisi sugli smartphone e i tablet sequestrati a Sandro Tonali e allo stesso Zaniolo sono giunte quasi al termine. Ecco perché nei prossimi giorni, forse già durante la settimana, i due potrebbero essere interrogati dalla Procura di Torino.

Chi si è trovato sbattuto in prima pagina e in trend topic, senza essere oggetto di alcun avviso di garanzia fino a oggi, è l’esterno della Roma Zalewski, attualmente in Polonia dove è aggregato alla Nazionale Under 21. In sua difesa si è espresso la leggenda calcistica polacca Zibì Boniek: "Ho parlato col suo manager e mi ha riferito che Nicola dice di essere del tutto pulito: non ha mai scommesso". Il vicepresidente dell’Uefa si è scagliato contro uno dei protagonisti principali della vicenda, ovvero Fabrizio Corona. A proposito dell’ex agente fotografico: da quarantotto ore è entrato in silenzio stampa. Il motivo è semplice: tornerà a parlare domani sera su Rai3 nella trasmissione di Nunzia De Girolamo, che - si sussurra - se lo sia accaparrato con un cachet di 10.000 euro per rilanciare gli ascolti del programma. Corona ha promesso rivelazioni scottanti e i nomi degli altri giocatori coinvolti.

