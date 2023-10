Conte: “Roma e Napoli due piazze che vorrei vivere. Spero ci sia la possibilità”

allenatore di Juventus, Inter e della nazionale ospite domani sera di "Belve" su Rai 2

"Mi piacerebbe allenare la Roma o il Napoli, sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza" dice Antonio Conte ospite di Francesca Fagnani a "Belve" in onda domani sera. L’ex allenatore di Juventus, Inter e della nazionale ha lasciato il Tottenham a metà percorso la scorsa stagione. Nei giorni scorsi era stato vicino al Napoli — come successore in corsa di Garcia — alla fine ha scelto di non subentrargli ma il suo nome è stato accostato recentemente anche alla Roma. "Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima" spiega nell'intervista chiudendo di fatto anche i discorsi possibili in caso di dimissioni di Mou. Nel corso dell'intervista, in onda alle 21,20 domani, il tecnico parlerà ulteriormente della Roma e della possibilità di un contatto.

Conte parla anche del rapporto con Mourinho. Quando Francesca Fagnani ricorda a Conte di aver detto una volta a Mourinho: “Vediamoci in ufficio” con tono minaccioso, Antonio commenta così: “Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai”. Capitolo Nazionale, Mancini e Arabia Saudita: l'ex ct decide di non sbilanciarsi sul collega e spiega anche perché: "Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze. Stando ai giornali l’Arabia Saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anche io che ho rifiutato. parliamo di club, non di nazionale".

