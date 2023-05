Dalla Francia: il PSG fa all-in su Mourinho. Wijnaldum e Dybala puntano il Bayer

Il futuro dello Special One continua a essere in bilico: il ds dei parigini Campos che avrebbe allacciato i contatti con il suo entourage. Intanto l'allenatore della Roma rischia un lungo stop per la questione microfono in campo: la Procura indaga

Non è di certo blindato poi neanche il futuro di Tammy Abraham, che intanto sogna un altro trofeo europeo: "Sarebbe un sogno. Vedere la gioia di tutta la città è stato incredibile. Mourinho da me si aspetta che lavori sodo, che trascini compagni e tifosi, ed è in quel momento che gioco il mio calcio migliore. Alla Roma sono diventato più sicuro di me e ho imparato molto su me stesso". In Europa League la sfida col Bayer Leverkusen è complicata, in Germania sono fiduciosi: "Sarà una partita accesa con una bella atmosfera: dobbiamo continuare a fare bene, siamo in buona forma", ha detto Simon Rolfes, ad delle 'aspirine'. È tornato a parlare anche Renzo Ulivieri a proposito del botta e risposta con Mourinho: "Da parte mia non ce l'ho con lui, ci mancherebbe. Bisognerebbe riuscire ad essere più freddi, un modello da imitare ci sarebbe: Nils Liedholm. Spero ci sia un'inversione di tendenza". Infine la questione Juventus: come si evince dalle motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni, la penalizzazione di 15 punti dovrebbe subire una riduzione.