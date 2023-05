Stampa francese: il Psg forte su Mourinho. Campos ha contattato l’agente

Il d.s. del club parigino è convinto che lo Special One sia l'uomo giusto per far brillare il Psg in Europa

Redazione

Il Paris Saint Germain ha deciso: come allenatore della prossima stagione vuole Josè Mourinho. Secondo RMC Sport Luis Campos, d.s del club parigino, ha allacciato già i primi contatti con l'agente del tecnico portoghese. Mourinho, che ha un contratto in scadenza con la Roma a giugno 2024, potrebbe essere convinto dal Psg a rescindere prima. I tifosi della Roma, preoccupati dal silenzio dei Friedkin, sabato sera all'Olimpico hanno fatto capire con cori e applausi che il tecnico portoghese deve essere confermato, affetto che il tecnico ha ricambiato portando la squadra sotto la curva dopo averla tenuta per alcuni minuti a rapporto a centrocampo, chiusa a cerchio. Mourinho ieri era presente al Tre Fontane per assistere alla partita della Primavera contro la Fiorentina, ed è stato hanno accolto con un grande applauso dai tifosi sugli spalti. Campos e José Mourinho si conoscono dai tempi dell'università in Portogallo e il direttore sportivo dei parigini è convinto che l’uomo che ha vinto due Champions in carriera sia nella posizione migliore per far brillare il Psg in Europa. Dall'entourage di José Mourinho, negano ogni contatto diretto tra il tecnico e Luis Campos. Mourinho, però, non nasconde in pubblico e in privato una forma di stanchezza. Nonostante ami la sua vita alla Roma e abbia rifiutato qualche settimana fa le avances del Chelsea, lo Special One vorrebbe trovare una nuova piazza più vicina alle proprie ambizioni. Dopo aver vinto la Conference League, sa che sarà difficile per lui fare meglio, visti i mezzi a sua disposizione. Tra i club che possono convincerlo a farlo partire dalla Roma ci sono PSG e Real Madrid, se le panchine si dovesse liberare. Ed è il favorito di Luis Campos.

Campos vuole Mourinho, l'emiro del Qatar sogna Zinedine Zidane — In altre parole, se il ds dovesse avere l'ultima parola sulla scelta dell'allenatore, Mourinho avrà un punto di riferimento nella capitale francese. Bisognerebbe poi discutere con la Roma visto che Josè è sotto contratto fino al 2024. L'ex ds del Lille non ha però intenzione di andare avanti né di parlare pubblicamente del dossier dell'allenatore prima dell'acquisizione del titolo. Il suo rapporto con Christophe Galtier si è deteriorato per le sconfitte e non è più un segreto. Storicamente, l'allenatore del Paris Saint-Germain viene spesso scelto a Doha. Questo è stato il caso, ad esempio, di Unai Emery o Thomas Tuchel. In Qatar ci sono state discussioni informali per diverse settimane con allenatori o loro rappresentanti, Thiago Motta o Julian Nagelsmann per esempio. Sono apprezzati ma nessuno è unanime. L'emiro del Qatar sogna Zinedine Zidane, ma la trattativa è complessa.

Per quanto riguarda Mourinho, la sua compatibilità con lo spogliatoio e il suo carattere vulcanico sollevano interrogativi. Luis Campos, che è stato uno dei primi a fare campagna elettorale per l'addio di Lionel Messi a fine stagione, è stato finalmente ascoltato dai suoi superiori. Forse l'inizio di un riavvicinamento anche con Nasser Al-Khelaïfi, con il quale i rapporti sarebbero rinsaldati. Al momento, Christophe Galtier non ha piani per la prossima stagione. Spera ancora di continuare l'avventura se non si troverà una soluzione. "La prima cosa che voglio dire è che sono molto felice di essere l'allenatore del PSG. Credetemi. So che è difficile. Non avrei mai immaginato che avremmo avuto una seconda parte così difficile del campionato, con tanti infortuni. Faremo il punto, l'obiettivo è vincere il titolo", ha detto a Prime Video dopo la vittoria del Psg a Troyes (3-1).