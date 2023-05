Mourinho, la Procura indaga sul microfono nascosto: rischia un lungo stop

L'indagine può portare ad un lungo stop per lo Special One e c'è la possibilità di vederlo a bordo campo solamente nelle gare europee

José Mourinho rischia di non sedersi più sulla panchina giallorossa fino al termine della stagione. La Procura federale sta indagando sul microfono che lui stesso ha dichiarato di aver nascosto nella giacca a Monza-Roma, scrive La Repubblica. L'indagine può portare ad un lungo stop per lo Special One e c'è la possibilità di vederlo a bordo campo solamente nelle gare europee. Giovedì col Leverkusen potrebbe essere la sua ultima panchina allo stadio Olimpico, poiché l'eventuale finale si giocherà a Budapest. La squalifica lo porterebbe a rimanere in tribuna anche nell'ultima giornata contro lo Spezia. Se dovesse rimanere tornerà il 20 agosto, ma ad oggi il suo futuro nella capitale è in bilico. In Francia si parla di un forte interesse del PSG e Mou può lasciare la Roma dopo due stagioni.