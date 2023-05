Bayer Leverkusen, Rolfes: “Con la Roma sarà una partita accesa. Siamo in forma”

Le sue parole: "Anche se la serie di risultati positivi si è strappata ora, siamo in buona forma. Solo contro il Colonia non è stato così"

Simon Rolfes, amministratore delegato del Bayer Leverkusen, ha parlato dopo la sconfitta col Colonia. Queste le sue parole riportate dal sito Bild sulla semifinale di Europa League: "Ora l'attenzione è sulla gara contro la Roma, ma dobbiamo imparare da questa gara. Saranno una o due partite così, ma abbiamo sempre tratto le giuste conclusioni da loro e giocato in modo diverso. Sarà una partita accesa anche a Roma, un calderone, una buona atmosfera: dobbiamo continuare a fare bene come nelle ultime settimane. Anche se la serie di risultati positivi si è strappata ora, siamo in buona forma. Solo contro il Colonia non è stato così".