Roma, da Shomurodov a Villar: lontani da Mou e vicini alla serie B

Lontani da Mou, ma non vicini alla gloria. C'è una Roma che vaga ancora per l'Europa dopo la bocciatura ricevuta dal tecnico nel corso di queste due stagioni. Molti di loro, però, rischiano di retrocedere nei campionati di appartenenza. A comandare la fila c'è Gonzalo Villar che rischia di stabilire un record. Lo spagnolo, infatti, ha iniziato la stagione con la Sampdoria e la sta concludendo (giocando poco e male) col Getafe. I doriani sono a un passo dalla B (già oggi potrebbe arrivare la retrocessione ufficiale) mentre i madrileni si trovano attualmente al terz'ultimo posto in lotta col Valencia di Kluivert. Altro esubero che rischia di tornare alla base. Per il primo rischia di non scattare il riscatto automatico, per l'olandese una eventuale retrocessione obbligherebbe il Valencia a rimandarlo nella capitale. Non sta andando meglio a Shomurodov. L'uzbeko è arrivato allo Spezia a gennaio, e da quel momento per i liguri è stato buio pesto. Ora la serie A è lontana 3 punti a 4 giornate dal termine. Rischio retrocessione quasi scampato invece per Vina che col Bournemouth è salito a 39 punti in Premier. Il terzino è diventato titolare segnando anche due gol. Non è escluso che il club inglese eserciti il diritto di riscatto a 15 milioni.