Juventus verso una riduzione della penalizzazione: le motivazioni del Collegio

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato in serata le motivazioni che hanno portato il 19 aprile scorso a rimettere la decisione alla Corte Federale d'Appello sul ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione . Come sottolinea ' gazzetta.it ', nella nota sul sito del Coni si evince che il processo è stato riaperto legittimamente ma vanno rimodulate le responsabilità agli "amministratori privi di deleghe della Juventus". Un fattore che può portare alla rimodulazione della penalizzazione del club bianconero.

"Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti , nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno , per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus" , si legge. Secondo il quotidiano, quindi, si va verso un ridimensionamento dei 15 punti già inflitti ai bianconeri, che potrebbero tornare così a 9 come richiesto inizialmente dalla Procura Federale.

Lo stesso Chiné in sede di deferimento compiutamente riferito di una esigenza di "dosimetria sanzionatoria che impone una diversa valutazione del comportamento tenuto in sede sportivo da quello in ambito societario ai fini della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria". A questo punto si attende la Corte Federale che potrebbe essere convocata entro la fine di maggio per decidere la nuova sanzione. Da valutare anche la questione dell'afflittività della pena, che la Juventus cercherà di far ricadere sulla prossima stagione per salvare la qualificazione alla prossima Champions League.