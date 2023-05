Wijnaldum resta ma solo a costo zero

Nell’ultimo mercato sono arrivati a zero cinque calciatori: Dybala, Belotti, Matic, Solbakken e Svilar. Il primo acquisto del prossimo anno sarà Aouar e, a Trigoria sperano, anche Wijnaldum, scrive Marco Juric su La Repubblica. L’acquisto del 25enne dal Lione non preclude la permanenza dell’olandese, ma alle giuste cifre. Che per la direzione sportiva equivalgono a zero. Il piano è chiaro: riconsegnare il calciatore a fine stagione al PSG e attendere. Il diritto di riscatto non verrà esercitato. Troppi 8 milioni per il cartellino, così come l’ingaggio da quasi 10 (bonus compresi) percepito a Parigi e pagato solo per metà dalla Roma in questa stagione. Wijnaldum non fa più parte del progetto PSG e questa estate le parti dovranno trovare un accordo per la risoluzione del contratto. Con il calciatore libero da vincoli, la Roma proverà a trovare un accordo. Su nuove basi tecniche ed economiche. Una strategia aiutata dal rapporto profondo che lega i Friedkin ad Al Khelaifi. Un’asse sempre molto attiva, come dimostra la scelta di Lina Souloukou come nuovo Ceo.