Ulivieri: “Non ce l’ho con Mourinho. Liedholm è il modello da seguire”

In questi giorni ha tenuto banco la diatriba Mourinho-Ulivieri. Dopo l'attacco del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, l'allenatore portoghese aveva risposto cosi: "La critica più importante che ho ricevuto mi dà gioia, perché arrivata da una persona che è stata squalificata per tre anni per scommesse". La replica di Ulivieri non tarda ad arrivare, in un post su Facebook, infatti, scrive "Siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro. ". Oggi il dibattito continua. Il presidente di Assoallenatori, ospite della trasmissione Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, interrogato in merito alla questione, dichiara: "Qualche settimana fa Mourinho aveva fatto un cenno alla sua tifoseria che inveiva contro l'allenatore della Sampdoria, avevo segnalato questo gesto come un gesto importante. Da parte mia non ce l'ho con Mourinho, ci mancherebbe. Poi non c'erano piaciute le sue parole, voleva dire creare un ambiente ancora peggiore di quello che è in questo momento. Lui ha risposto, io ho fatto un comunicato morbido, di chiarimento delle cose. Non lo conosco direttamente, ma ho chiesto di lui ai suoi ex giocatori che hanno fatto il corso da allenatori come Materazzi e Cambiasso. Me ne hanno parlato in modo eccezionale, avevano grandi ricordi". Poi aggiunge, in merito ad il modello di allenatore da seguire: "C'è il comportamento durante la partita, in cui si è carichi di tensione, soprattutto nella parte finale, sono film che abbiamo già visto e ne parla uno che di peccati ne ha fatti tanti in passato. Quest'anno è stato un po' particolare, dove le tensioni sono aumentate. Bisognerebbe riuscire ad essere più freddi, un modello da imitare ci sarebbe: Nils Liedholm. Spero ci sia un'inversione di tendenza".