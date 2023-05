Mercato Roma, gli agenti di Ndicka a Trigoria: lo scatto con Mourinho

La Roma continua a monitorare, tra gli altri, anche Evan Ndicka. Il centrale dell'Eintracht Francoforte è in scadenza, può muoversi a parametro zero e anche per questo i giallorossi sarebbero molto interessati. Ma la concorrenza è senza dubbio foltissima. Un bel segnale però potrebbe essere la presenza a Trigoria nei giorni scorsi degli agenti del difensore franco-camerunense. Una visita testimoniata dalla stessa AMS Talent Consulting, l'agenzia che appunto cura gli interessi di Ndicka. E anche di altri giocatori interessanti come Yves Bissouma, Toko Ekambi, Amad Diallo, Jonathan Bamba ed Eric Bailly. Su Instagram la foto ricordo con i tre agenti e José Mourinho: "Lavori in corso". Un possibile indizio, senza dubbio, su una pista che può scaldarsi nei prossimi giorni e che la Roma tiene d'occhio in un reparto decisamente in difficoltà in questo momento. La presenza dello Special One - che resta comunque in bilico a Trigoria - attira inevitabilmente tanti campioni e calciatori che possono scegliere tra diverse pretendenti. Ndicka deve sfogliare la margherita, l'allenatore portoghese potrebbe pesare nella sua scelta in futuro.