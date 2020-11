Cluj-Roma alle porte, Fonseca: “Vogliamo i 3 punti”. Fazio e Santon a disposizione per il Napoli

In una Giornata contro la violenza sulle donne resa improvvisamente più triste dalla morte di Diego Armando Maradona, la cui scomparsa ha sconvolto tutto il mondo del calcio, la Roma ha intanto preparato la sfida di domani in Europa League ai romeni del Cluj. Una sfida certamente da non sottovalutare, ma che i giallorossi affronteranno con una impressionante serie di defezioni, a cominciare da un reparto arretrato ridotto praticamente all’osso.

Tra i centrali c’è solo Jesus, ma Fonseca non indietreggia: “Vogliamo vincere”. Diawara: “Sto bene a Roma”.

Tra i 23 convocati di Paulo Fonseca figura un solo difensore centrale di ruolo, ovvero quel Juan Jesus destinato a lasciare la Capitale ad inizio stagione ed improvvisamente diventato fondamentale per non lasciare del tutto sguarnito un reparto arretrato già privo dei titolari Mancini, Ibanez, Smalling e Kumbulla, tutto assenti nella rifinitura odierna. Il tecnico portoghese, che ha arruolato alla spedizione giallorossa anche il giovane Tripi, non si è tuttavia nascosto: “Cluj avversario difficile, ma vogliamo i 3 punti”. Due, invece, le conferme sulla formazione di domani: “Calafiori giocherà dall’inizio, Dzeko avrà qualche minuto a disposizione ma partirà dalla panchina”.

Oltre a Fonseca ha parlato anche Amadou Diawara, al centro di alcune voci di mercato immediatamente smentite dal giocatore: “Sto bene qui a Roma, voglio restare”. Anche il centrocampista ex Napoli ha inoltre sottolineato la pericolosità dell’impegno, con un Cluj che nonostante le assenze crede fortemente nell’impresa, come confermato dal tecnico Petrescu e dal difensore Burca in conferenza stampa.

Verso Napoli: Fazio e Santon superano le visite di idoneità

In vista del big match con il Napoli, in programma domenica sera al San Paolo alle 20.45, ci sono invece due buone notizie in casa Roma: con Mancini ed Ibanez in dubbio e Smalling praticamente certo di non essere della gara a causa del fastidio al ginocchio, tornano invece convocabili Federico Fazio e Davide Santon: i due difensori sono ufficialmente guariti dal coronavirus ed hanno entrambi superato le visite di idoneità sportiva. Due soluzioni in più per Fonseca, che spera di recuperare più giocatori possibili.

Le altre notizie: la Uefa ricorda Totti, che intanto ritrova De Rossi sul campo da padel

La giornata giallorossa non poteva ovviamente prescindere dalle vicende legate a Francesco Totti. Esattamente sei anni fa, infatti, l’ex capitano giallorosso diventava il giocatore più anziano in assoluto a segnare un gol in Champions League: una rete, quella dell’1 a 1 con il CSKA Mosca, ricordata anche dalla Uefa tramite i propri canali ufficiali. E’ noto che per Totti l’età non sia mai stata un problema: l’ex numero 10 ha voluto ricordarlo nuovamente a tutti calcando i campi da padel assieme a due ex compagni d’eccezione come De Rossi e Candela, suo socio nell’agenzia CT10 management.

