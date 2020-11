Petrescu: “Contro la Roma abbiamo una possibilità, ce la giocheremo fino alla fine”

Dan Petrescu, tecnico del Cluj, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League con la Roma, anticipando i temi di una gara delicata per la sua squadra. Queste le dichiarazioni dell’allenatore:

Se potessi scegliere, quale sarebbe il momento più bello che hai avuto da calciatore?

È molto difficile scegliere, perché ho giocato ad un livello molto alto e ho vinto molti trofei. Penso alla finale con il Chelsea nel 1998, quando dopo 20 anni abbiamo vinto la Coppa d’Inghilterra. Per la nazionale il momento più bello è stato quando ho segnato contro l’Inghilterra nel ’98, ai Mondiali.

Come è allenare il Cluj?

Non posso dire che un titolo è stato più bello di un altro, perché sono stati tutti importanti. Forse il primo è stato più importante, perché il CFR arrivava dopo un periodo difficile.

Come spieghi che la squadra riesce a superare momenti sfavorevoli e ad imporsi in partite molto difficili?

Il club ha uno spirito, ha un nome. I giocatori sanno come comportarsi in queste partite importanti. Speravamo che queste cose continuassero ad accadere e producessero risultati favorevoli con avversari migliori.

L’ultima squadra della provincia ad ottenere 3 titoli consecutivi, il Timișoara, è riuscita a portare la serie fino a 6 titoli consecutivi. Pensi che il CFR Cluj possa eguagliare o battere questo record?

Lo vogliamo, soprattutto io, come allenatore. Ci sono molte buone squadre, ma dobbiamo provare a battere questo record.

Pensi che la squadra sia pronta a battere la Roma nella partita di giovedì, nonostante le quote sfavorevoli?

Quando giochi con la Roma, è normale che sia favorita. Abbiamo una possibilità e dobbiamo giocare fino alla fine.