Il mondo del calcio piange Maradona. Bruno Conti: “Riposa in pace Diego”. La Roma: “Leggenda eterna” – FOTO

Un mondo del calcio letteralmente sconvolto piange la morte di Diego Armando Maradona. La notizia della morte della leggenda argentina, causata da una crisi respiratoria, ha rapidamente fatto il giro del globo. Cominciano ad arrivare tantissime manifestazioni di affetto e commozione per la scomparsa del Pibe de Oro. Tra i primi a dedicargli un messaggio è stato Bruno Conti, che in campo ha avuto modo di ammirarlo ed affrontarlo da avversario: “Ciao grande Diego, riposa in pace”. Allegata al post anche la storica foto dei due mentre, da capitani di Roma e Napoli, si scambiano un abbraccio prima di un match. Puntuale il cordoglio del club giallorosso – “Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego” e del talento romanista Nicolò Zaniolo: “RIP Dio del calcio“. Non poteva mancare un ricordo del Flaco Pastore: “Non ti dimenticheremo mai Diego. Vivrai sempre nei nostri cuori e in un pallone da calcio“.

Oltre ai tanti campioni, anche varie squadre italiane e non solo stanno dedicando un pensiero a Diego Armando Maradona. Stupendo il messaggio della Fiorentina, con un tweet al quale è allegata una foto del Pibe de Oro al fianco della leggenda Viola Giancarlo Antognoni: "Per sempre nella storia del calcio. Riposa in pace, Diego Armando Maradona". Immancabile, ovviamente, il pensiero del suo Napoli: "Per sempre. Ciao Diego".