Emergenza difesa, Fonseca chiama Tripi: ecco perché è l’unico Primavera disponibile

Ci risiamo. Tredici mesi fa, gli infortuni di Diawara, Pellegrini e Cristante costrinsero Fonseca a reinventare il centrocampo avanzando Mancini sulla linea mediana. Stavolta il portoghese dovrà rivoluzionare la difesa: viste le tante indisponibilità, contro il Cluj proporrà una retroguardia inedita con Juan Jesus in coppia con Cristante. Verrà rispolverato probabilmente il 4-2-3-1, ma nel caso in cui il tecnico portoghese volesse insistere sul 3-4-2-1 o fosse costretto a sostituire uno dei due centrali, l’unico ricambio – lista convocati alla mano – sarebbe rappresentato da Filippo Tripi, capitano della Primavera che in prima squadra indossa il numero 65.

Si tratta di un classe 2002 che nasce mediano (una temporanea promozione fra i grandi era stata ipotizzata pure durante l’emergenza a centrocampo della scorsa stagione), ma all’occorrenza può fare anche il difensore, ruolo ricoperto soprattutto nell’Under 17, sotto la gestione Piccareta. Quest’anno Fonseca lo ha convocato in occasione della gara d’andata con il Cluj, mentre in Primavera ha già fatto un gol e due assist in sei partite, con 524′ è il terzo giocatore più utilizzato da Alberto De Rossi, dietro solo ai due compagni di squadra Feratovic e Vicario, che però, essendo arrivati ad agosto, a differenza sua non potevano essere inclusi nella lista B dell’Europa League.

Tripi si è messo in mostra anche nella Nazionale Under 18. La presenza nel giro azzurro, unita all’ottimo rendimento in giallorosso, ha fatto scattare l’interesse della Juventus, che lo osserva ormai da un po’. Agli scout bianconeri non saranno certo sfuggite le sue prestazioni nell’Alkass International Cup, dove rientrò fra i tre talenti che impressionarono maggiormente il match analyst del torneo, l’ex Sunderland Chris Makin. Col campionato Primavera fermo fino all’inizio del prossimo mese potrà farsi vedere in prima squadra: sarebbe il terzo classe 2002 a esordire in giallorosso in gare ufficiali, dopo Calafiori e Milanese.