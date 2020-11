Trigoria, rifinitura in vista del Cluj: out Ibanez, Mancini e Smalling. Dzeko in gruppo

La Roma in campo per la rifinitura in vista del Cluj. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria alle 11.20 per l’ultimo allenamento prima della partenza per la Romania. Alle 15 il volo da Fiumicino, poi alle 19 la conferenza stampa di Fonseca in compagnia di Diawara. Ci sarà Dzeko, che è rientrato dalla quarantena per coronavirus e sarà convocato. Emergenza difesa: non ci saranno Fazio, Kumbulla, Ibanez, Mancini e Smalling. L’unico difensore di ruolo è Juan Jesus.

INDISPONIBILI

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, out con il Cluj

Roger Ibanez: risentimento muscolare al flessore, out con il Cluj

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

Chris Smalling: risentimento al ginocchio sinistro, out con il Cluj

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.45 – La squadra divisa in due gruppi per un torello con quattro giocatori in mezzo a cercare di recuperare il pallone. Karsdorp svolge un riscaldamento personalizzato per poi unirsi al resto del gruppo. Termina il quarto d’ora visibile alla stampa. Seguirà un lavoro tattico.

Ore 11.35 – Folto il gruppo dei Primavera: ci sono Ciervo, Milanese, Podgoreanu, Tripi, Vicario e Zalewski. I giallorossi fanno un lavoro atletico con slalom e scatti divisi in tre gruppi.

Ore 11.30 – La squadra è scesa in campo per la rifinitura dopo una prima fase in sala video. All’inizio giri di campo e lavoro atletico. Dzeko è in gruppo, individuale invece per Smalling, Ibanez e Mancini.

PROBABILE FORMAZIONE

Torna la formazione d’Europa, ma in difesa è emergenza totale. In porta c’è Pau Lopez, davanti a lui dovrebbero giocare Cristante e Juan Jesus nella difesa a quattro. Sugli esterni chance per Bruno Peres, con Calafiori che si gioca il posto con Karsdorp e Spinazzola. Villar e Diawara in mezzo a centrocampo. Pellegrini, Carles Perez e uno tra Pedro e Mkhitaryan giocheranno alle spalle di Mayoral. Dzeko inizialmente in panchina.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Pedro, Pellegrini, Perez; Mayoral.