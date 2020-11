Santon torna negativo: sarà a disposizione per il Napoli

Ancora buona notizie in casa Roma. Dopo la notizia della negatività di Federico Fazio, anche Davide Santon ha superato le visite di idoneità sportiva effettuate in mattinata a Villa Stuart. L’esterno italiano ha dunque smaltito definitivamente il coronavirus e sarà a disposizione per la sfida di domenica sera contro il Napoli.

Paulo Fonseca può dunque sorridere, in attesa di capire se potrà contare su Mancini ed Ibanez: i due non hanno riportato lesioni ma restano da valutare. Praticamente nulle le chance invece per Smalling di scendere in campo al San Paolo: l’inglese sente ancora fastidio al ginocchio sinistro.