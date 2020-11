Fazio, tampone negativo: sarà a disposizione contro il Napoli

Migliora la situazione della difesa in casa Roma. Federico Fazio è infatti guarito dal coronavirus, l’ultimo tampone ha dato esito negativo e quindi il centrale argentino, come riporta “Sky”, sarà disponibile contro il Napoli. Il numero 20 è tornato oggi a Trigoria, ma non partirà per la Romania e sarà di conseguenza assente per la sfida di domani sera contro il Cluj, nella quale giocheranno Juan Jesus e Cristante. Per il match del San Paolo, Fonseca conta di recuperare pure Kumbulla, anche lui positivo al Covid, e il trio Smalling-Ibanez-Mancini, tutti out per problemi muscolari.