Cluj-Roma, i convocati di Fonseca: Jesus unico centrale, ritorna Dzeko

È partita la missione Europa League. Domani contro il Cluj alle 21 la Roma cercherà il pass per i sedicesimi di finale. Dopo l’allenamento di rifinitura a Trigoria, la squadra ha pranzato nel centro sportivo per poi partire direzione Fiumicino (volo alle 15). Nella lista dei convocati tantissime assenze in difesa: Ibanez e Mancini per problemi muscolari, Kumbulla causa Covid e Smalling per un fastidio al ginocchio sinistro. Fazio ha superato invece le visite di idoneità, ma non ci sarà. L’unico centrale a disposizione è Juan Jesus, che giocherà insieme a Cristante probabilmente in una difesa a quattro completata da Peres e Calafiori. Tra i Primavera presenti Tripi (unico utilizzabile in difesa anche se con De Rossi gioca a centrocampo), Milanese e Berti.

Ecco la lista dei convocati per Cluj-Roma

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Berti

Difensori: Jesus, Peres, Spinazzola, Karsdorp

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Milanese, Tripi

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Carles Perez, Pedro, Mkhitaryan, Ciervo