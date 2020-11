Fonseca: “Difesa a 4 una possibilità. Gioca Calafiori, per Dzeko qualche minuto”

Paulo Fonseca è già proiettato in vista della gara di Europa League di domani contro il Cluj. Il tecnico della Roma ha presentato così la sfida:

FONSECA A SKY SPORT

La Roma vuole provare a vincere e a divertire anche in Europa. E’ questa la missione?

Sì principalmente vincere, è una partita importante per noi ed è importante fare 3 punti. Non pensiamo pensare alla gara in casa, dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile: loro sono un avversario difficile, soprattutto in casa loro, ma noi vogliamo i 3 punti.

C’è emergenza in difesa visto che come centrale di ruolo ci sarà solo Juan Jesus. Ci sarà un cambio di modulo?

E’ una possibilità, vedremo domani. mancano tanti difensori centrali, può essere una possibilità cambiare ma vedremo domani.

Calafiori sarà titolare?

Sì, giocherà dall’inizio.

Come sta Dzeko e che minutaggio avrà?

Dzeko si è allenato in questi giorni senza grande intensità ma non si è fermato a casa. In questa partita giocherà qualche minuto, poi valuterò in vista del Napoli. Sarà importante valutarlo in questa partita per capire come sta fisicamente.

Alle 19 Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa in vista della partita di domani.