La Uefa celebra Totti: sei anni fa il gol più “vecchio” della Champions League – VIDEO

La Uefa celebra Francesco Totti, che sei anni fa – il 25 novembre del 2014 – migliorava il proprio record come calciatore più vecchio a segnare in Champions League. Il capitano giallorosso, diventato il più anziano ad andare in gol nella storia della competizione, con il pallonetto ad Hart nella sfida contro il Manchester City di due mesi prima, stabilì un nuovo primato grazie a una punizione magistrale che non lasciò scampo ad Akinfeev, portiere del CSKA Mosca. La partita contro i russi finì 1-1 per colpa del pareggio di Vasili Berezutksi al 90′.