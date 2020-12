Calafiori prolunga fino al 2025. Mancini torna in gruppo, Kumbulla punta il Torino

La Roma e Riccardo Calafiori, un matrimonio destinato a durare almeno fino al 2025. Il terzino sinistro ha infatti firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi cinque anni. Dopo la gioia dell’esordio in Serie A e quella per il primo gol tra i professionisti, contro lo Young Boys, ecco il prolungamento: “Significa tantissimo per me, come per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della prima squadra. Cosa più bella al mondo non c’è”, ha dichiarato Calafiori. Soddisfatti anche Fienga e De Sanctis: “Il rinnovo di Riccardo rappresenta la testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del proprio settore giovanile”, le parole del Ceo.

Roma, Mancini torna in gruppo. Individuale per Kumbulla, ma col Toro può esserci

La squadra di Fonseca si è allenata nel pomeriggio nel centro sportivo Fulvio Bernardini, dopo aver effettuato i tamponi nel corso della mattinata. Sono rientrati in gruppo Mancini e Santon, mentre hanno svolto una seduta individuale – programmata – Karsdorp e Kumbulla. In particolare, con i recuperi dell’ex atalantino e del centrale albanese, Fonseca spera di risolvere l’emergenza difensiva, in un reparto minacciato dalla squalifica di Cristante e dalle condizioni non ottimali di Smalling. L’inglese, comunque, contro il Torino dovrebbe partire titolare assieme a Mancini e Ibanez. Quest’ultimo, tra l’altro, è diventato papà: la compagna Bruna Kisner ha infatti dato alla luce la piccola Antonella.

Sulla via del recupero pure Nicolò Zaniolo, anche se per il centrocampista ci vorranno almeno altri tre mesi. Il classe 1999 oggi si è recato a Villa Stuart per una risonanza magnetica al ginocchio operato a settembre: la visita di controllo è andata bene e la riabilitazione procede per il meglio.

La Roma si coccola Villar. Papu Gomez possibile occasione per gennaio

In attesa del rientro di Zaniolo, Fonseca può godersi un’insolita abbondanza a centrocampo. Tra mediana e trequarti, infatti, la Roma è coperta grazie all’esplosione di Villar, per il quale il club ha rifiutato diverse offerte, e alle conferme di Pellegrini e Pedro. Il rendimento dei tre calciatori potrebbe pure cambiare le strategie di mercato, visto che il vicecapitano, in particolare, può giocare in più ruoli. In ogni caso, se a gennaio capitasse un’occasione – vedi Gomez in uscita dall’Atalanta – la Roma proverà a non farsela sfuggire.

NBA, Robinson fa beneficenza con la maglia della Roma

Infine, una curiosa notizia dagli Stati Uniti, dove la stella dei Miami Heat Duncan Robinson ha distribuito migliaia di pasti gratis ai più bisognosi con indosso la maglia della Roma. Le foto sono diventate presto virali, resta tuttavia da scoprire la reazione di Dan e Ryan Friedkin, tifosi degli Houston Rockets.