Trigoria, Mancini e Santon tornano in gruppo: individuale per Karsdorp e Kumbulla

Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, seguita dal giorno libero concesso al gruppo da Paulo Fonseca, la Roma si è ritrovata a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della partita con il Torino, in programma giovedì. L’allenamento all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, inizialmente in programma alle 11, è cominciato alle ore 15.30. Mancini e Santon sono tornati in gruppo mentre Kumbulla – escluse lesioni muscolari per l’albanese – ha svolto individuale insieme a Karsdorp.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro tra dicembre e gennaio

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Marash Kumbulla: infortunio muscolare alla coscia sinistra, da valutare per il Torino

Antonio Mirante: colpo alla mano, da valutare per il Torino

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15.30 – Allenamento individuale programmato per Karsdorp e Kumbulla, mentre Mancini e Santon sono rientrati in gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Pau Lopez favorito su Mirante visto l’infortunio del numero 83. Solita emergenza in difesa, con la squalifica di Cristante e le condizioni non perfette di Mancini e Ibanez: torna Smalling, in preallarme Juan Jesus. Sulla fascia destra Bruno Peres potrebbe far rifiatare Karsdorp, davanti rientra Pedro.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Ibanez, Juan Jesus; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Perez; Dzeko.