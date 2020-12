Quanto piace Villar: offerte per lui dall’Italia e dalla Francia. Ma la Roma fa muro

Gonzalo Villar non ha fatto innamorare soltanto i tifosi della Roma. Il centrocampista spagnolo, arrivato a gennaio dello scorso anno dall’Elche per 4 milioni più uno di bonus, già in estate era stato nel mirino del Benevento, mentre adesso ci sono stati alcuni sondaggi da parte di alcuni club di Serie A e di Ligue 1. La Roma, come già accaduto nei mesi scorsi, ha fatto muro. Il giocatore non si tocca, né per la società né per Fonseca.

Villar può rinnovare il contratto

Ecco perché, nonostante un contratto fino al 2024, la Roma nei prossimi mesi gli adeguerà lo stipendio. Se ne occuperà Pinto, non è una priorità, ma la società vuole riconoscere a Villar, soprattutto se continuerà così, uno stipendio adeguato. Anche per costruire su di lui il centrocampo del futuro.