Ibanez diventa papà, gli auguri della Roma: “Benvenuta piccola Antonella” – FOTO

Fiocco rosa a casa Ibanez. Il difensore giallorosso e la compagna Bruna Kisner hanno dato alla luce la piccola Antonella, con il la Roma che ha voluto subito far sentire la sua vicinanza al calciatore in un momento di grande felicità personale: “Benvenuta alla piccola Antonella! Alla mamma Bruna e al papà Roger va l’abbraccio di tutta la famiglia giallorossa“. E’ questo un periodo decisivo per Ibanez, sia fuori dal campo sia in campo. Fonseca infatti continua a fare affidamento su di lui e, nonostante qualche prestazione in tono minore come quella con il Sassuolo, il brasiliano sta dando ottimi segnali di costanza e di affidabilità. Uno futuro che, in calcio e in famiglia, sarà sempre più rosa.