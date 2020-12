Zaniolo a Villa Stuart: visita di controllo al ginocchio

Prosegue la riabilitazione di Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio al crociato rimediato in Nazionale contro l’Olanda. Il classe 1999, questa mattina, si è infatti recato a Villa Stuart per una visita di controllo al ginocchio operato lo scorso settembre. Una tappa verso il pieno recupero che dovrebbe arrivare a marzo: in questi giorni il centrocampista si sta allenando a Trigoria potenziando i muscoli delle gambe, con l’anno nuovo tornerà a fare gli scatti. Una convalescenza controllata “a distanza” – ovvero via Skype – dal professor Fink, il dottore che lo ha operato tre mesi fa.