Kumbulla sorride, niente lesioni: col Torino può esserci

Con Smalling alla ricerca della migliore condizione e senza il Cristante versione centrale, sarà fondamentale per Fonseca l’eventuale recupero di Kumbulla. L’ex Hellas Verona è uscito acciaccato dalla gara con il Bologna a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, con la società che ha fatto sapere come si sia trattato solo di crampi. Niente lesione muscolare però, con Kumbulla che punta a esserci nella gara di giovedì, quando allo Stadio Olimpico arriverà il Torino di Giampaolo sempre più in difficoltà. L’obbiettivo è quello di rientrare per dare man forte alla squadra e soprattutto per mettersi definitivamente alle spalle lo stop per Covid che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. In difesa Fonseca dovrebbe ritrovare presto anche Gianluca Mancini, fuori dal match contro il Napoli dello scorso 29 novembre per un risentimento muscolare all’adduttore e tornato finalmente ad allenarsi in gruppo.