Idea Gomez per la Roma: il ‘Papu’ in uscita dall’Atalanta

Il ‘Papu’ Gomez ha rotto con Gasperini e, per lui, non pare esserci più spazio nell’Atalanta. La cessione a gennaio sembra scontata: tra le squadre che stanno prendendo in considerazione una trattativa per l’argentino, scrive “La Gazzetta dello Sport“, c’è anche la Roma. Nessun’offerta ufficiale al momento, anche perché nel fine settimana ci sarà un incontro tra i vertici del club atalantino e l’agente del giocatore, Giuseppe Riso. Gomez interesserebbe pure a Inter, Milan e Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe il connazionale Di Maria. Escluse piste extraeuropee: il ‘Papu’ vorrebbe restare nel vecchio continente.