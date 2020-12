Frase blasfema, un turno a Cristante

La squalifica di Cristante per aver bestemmiato e lo Sporting Braga pescato nei sedicesimi di finale d’Europa League. Il movimentato lunedì romanista, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, ha messo sulla strada di Fonseca la squadra con cui il tecnico ha vinto una coppa di Portogallo nel 2016, attualmente quarta in campionato.

La partita d’andata in trasferta il 18 febbraio e il ritorno la settimana successiva, il 25 febbraio. Ma a far arrabbiare la Roma è stata la squalifica di Cristante “per aver pronunciato un’espressione blasfema in occasione dell’autogol procurato”. Il ragazzo salterà la gara di giovedì sera contro il Torino. Fonseca spera almeno di poter schierare dal primo minuto Smalling, visto che Cristante, in emergenza, ricopre ormai il ruolo di terzo difensore.