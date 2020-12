Roma, allenamento spostato alle ore 15.30

Allenamento rimandato per la Roma. Dopo il giorno riposo concesso da Fonseca, la squadra avrebbe dovuto ritrovarsi nel centro sportivo Fulvio Bernardini alle ore 11, tuttavia la seduta è stata spostata nel primo pomeriggio, per permettere a tutti i calciatori di effettuare i tamponi, necessari dopo la positività al Covid di Aaron Hickey del Bologna, comunque nemmeno in panchina contro la Roma. Per il gruppo giallorosso l’allenamento è quindi in programma alle 15.30.

Orario diverso ma stesso obiettivo, quello di prepararsi al meglio per la sfida della 12° giornata di campionato contro il Torino, fissata per giovedì 17 dicembre alle ore 20.45.