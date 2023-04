Anche Kumbulla rinnova fino al 2027. Roma-Feyenoord: trasferta vietata agli olandesi

Intanto a contare è solo il campo e la partita con la Sampdoria. La squadra di Mourinho giocherà ancora una volta in uno stadio sold out , al cospetto della formazione di Dejan Stankovic. L'ex giocatore di Lazio e Inter torna all'Olimpico, ma senza paura: "Andiamo a petto in fuori come i nostri tifosi. La Roma è forte, è tosta, ha giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento ma mi fido ciecamente dei miei giocatori", le sue parole in conferenza . Qualche dubbio di formazione anche per Stankovic, soprattutto con le non perfette condizioni di Amione . I punti in palio saranno fondamentali per la Champions League , che al momento vede avanti la Lazio: "Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma ho chiesto alla mia squadra se vogliono essere la migliore a Roma o tra le migliori in Italia", ha detto Sarri in conferenza stampa prima del match di Monza .

La Roma sa di non poter più sbagliare, anche in vista del confronto in Europa League con il Feyenoord. All'Olimpico non ci saranno i tifosi olandesi: definitiva e sostanzialmente ufficiale la decisione di chiudere il settore ospiti e vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Olanda per la sfida del 20 aprile. Oggi intanto sono scesi in campo sia la Primavera che la squadra femminile, con risultati opposti. Malissimo i ragazzi di Guidi,ko per 5-2 in casa del Verona, molto bene invece le ragazze di Spugna vittoriose per 3-1 sul Milan. Oggi è tornato anche Marco Serra, IV Uomo in Cremonese-Roma e protagonista del caos con Mourinho. Il fischietto torinese era l'arbitro di Venezia-Como e ha chiuso il suo match con un'altra espulsione all'allenatore: in questo caso era Paolo Vanoli, che non l'ha presa bene ed è stato trattenuto a fatica dai suoi collaboratori.