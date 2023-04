Roma-Sampdoria, Olimpico ancora sold-out: apertura cancelli ore 15:30

Domani i giallorossi scenderanno in campo alle 18, vincere è fondamentale per proseguire la corsa alla zona Champions. I tifosi fanno registrare l'ennesimo tutto esaurito

Dopo la pausa delle nazionali, si torna allo Stadio Olimpico. Domani la Roma scenderà in campo alle 18.oo per sfidare la Sampdoria. Ad aspettarla, un nuovo sold-out. I cancelli apriranno alle 15:30 e allo stesso orario aprirà anche AS Roma Store su viale delle Olimpiadi. Domani verrà svelato anche il nome, votato direttamente dai tifosi, della mascotte che affiancherà Romolo nelle prossime partite. I quattro indiziati sono: Ersilia, Romina, Livia e Flora. Tutti gli appellativi sono connessi a figure femminili che hanno fatto la storia del club e di Roma