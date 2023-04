La Roma interessata a Retegui. Il presidente del Tigre: “Andrà via a giugno”

C'è anche la Roma tra le squadre accostate con insistenza a Mateo Retegui, nuovo centravanti della Nazionale Italiana. L'attaccante del Tigre - ma di proprietà del Boca Juniors - è già sulla bocca di tutti e in Serie A altre big come Inter, Milan e Lazio hanno messo gli occhi su di lui, con un approdo in Italia che sembra l'inevitabile epilogo. A confermare questo step è stato lo stesso presidente del Tigre Ezequiel Melarana:“Tutto indica che Reteguisarà venduto a giugno. C'è un percorso pianificato che comprende Boca, Tigre e il giocatore. Ci sono diverse squadre interessate in Europa. Una volta arrivata la proposta per il Boca e per noi, acquisteremo il 50%dei suoi diritti e saremo partner nell'operazione. Abbiamo un'opzione fino a novembre 2023. Chiaramente, nel caso in cui sarà venduto a giugno, questa opzione dovrebbe essere esercitata prima. Cosa che intendiamo fare", ha detto a Tyc Sports. Il Tigre infatti può riscattare il 50% del giocatore per una cifra già pattuita di 2,4 milioni di dollari. Dopo aver esercitato questa opzione, potrà poi finalmente esultare per l'incasso immediato.