Serra, ancora tu. Torna in campo dopo il caos Mourinho e fa perdere la testa a Vanoli

Serra ne fa infuriare un altro. Dopo il caos con José Mourinho, con la discussione animata di Cremonese-Roma e la squalifica - sospesa e poi rimasta invariata -, il fischietto di Torino (che era stato deferito) è tornato oggi ad arbitrare come direttore di gara nel match di Serie B tra Venezia e Como. E l'episodio è stato simile. Nel finale di primo tempo, infatti, Serra ha ammonito Paolo Vanoli, allenatore dei lagunari che avevano appena trovato il pareggio. Una decisione che evidentemente non ha trovato d'accordo il tecnico, che ha probabilmente aggiunto qualcosa portando l'arbitro a espellere lo stesso Vanoli. Che ha reagito in maniera totalmente scomposta, perdendo la testa e provando più volte a raggiungere Serra in campo per affrontarlo, trattenuto a fatica e accompagnato all'uscita dai propri collaboratori.