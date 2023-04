Roma-Feyenoord, trasferta vietata agli olandesi: chiuso il settore ospiti

Il viceprefetto vicario di Roma Raffaella Moscarella ha ratificato la decisione che ha confermato il divieto di trasferta per i tifosi olandesi all'Olimpico: non saranno messi in vendita biglietti ai residenti in Olanda

La trasferta di Roma sarà vietata ai tifosi del Feyenoord. Questa la decisione ratificata in queste ore dal viceprefetto vicario di Roma Raffaella Moscarella al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come riporta l'Ansa', è definitivo e confermato il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto di vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Una decisione invocata da giorni dal sindaco di Roma Gualtieri e dal ministro dell'Interno Piantedosi sui rischi importanti di scontri nella capitale vista la rivalità accesissima tra le due tifoserie e il precedente del 2015. Con tanto di minacce già circolate sui social da parte degli ultras del Feyenoord. Il 20 aprile, quindi, ci saranno solo i tifosi della Roma all'Olimpico.