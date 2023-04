Sampdoria, preoccupano le condizioni di Amione. Verrà valutato oggi

Il difensore blucerchiato non è al meglio della condizione fisica e oggi, durante la rifinitura, verrà messo in esame da Stankovic. Non dovrebbe essere comunque in dubbio la sua convocazione, ma potrebbe partire dalla panchina

Domenica contro la Roma la Sampdoria potrebbe dover far a meno di Amione. Il difensore argentino, secondo quanto riporta Sampnews24, non sarebbe al meglio delle proprie condizioni fisiche e Stankovic lo valuterà nella rifinitura di oggi. La sua assenza potrebbe far virare l'allenatore sulla difesa a 3 con Alessandro Zanoli a destra e uno tra Marios Oikonomou e JeisonMurillo in mezzo. In ogni caso la sua convocazione non è in dubbio, ma Stankovic potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina visti i numerosi risentimenti accumulati essendo spesso tra i titolari dei blucerchiati.