Roma, non solo Cristante: anche Kumbulla e Boer hanno firmato il rinnovo di contratto

Se il nuovo accordo con il centrocampista era già noto ed è stato solo ufficializzato, la novità riguarda il portiere e il difensore albanese che ha firmato fino al 2027 anche per motivi legati al Fair Play Finanziario

La Roma ha chiuso e depositato tre rinnovi di contratto. Se quello di Bryan Cristante era nell'aria già da tempo e ha avuto l'ufficializzazione con il report sugli agenti sportivi pubblicato dalla Figc, la novità riguarda quello di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, come riporta 'Il Tempo', aveva firmato già a settembre per il prolungamento fino al 2027, la stessa nuova data di scadenza di Cristante. Una mossa utile anche per i paletti del Fair Play Finanziario, visto che aumentando la durata dell'accordo si spalma ulteriormente la cifra di ammortamento annuale dell'acquisto del giocatore nel 2020 con una valutazione complessiva di 29,5 milioni. Al 30 giugno 2022Kumbulla aveva un costo annuale di 6,2 milioni mentre con questo rinnovo sarà circa la metà, dal momento che la cifra residua a bilancio dal 1 luglio 2022 (18,9 milioni) sarà spalmata su altri cinque anni. L'ultima firma è stata invece quella di Pietro Boer, terzo portiere giallorosso, che ha firmato fino al 2026 mentre il precedente accordo scadeva a giugno 2024. Ora tocca a Chris Smalling, a cui Pinto nelle scorse settimane ha presentato una nuova offerta al rialzo.