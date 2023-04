Poule scudetto, la Roma femminile torna a macinare: Milan battuto 3-1

Le giallorosse di Spugna battono anche le rossonere grazie ai gol di Linari, Glionna e Haavi mantenendo saldamente la vetta della classifica anche in questa poule scudetto

Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Barcellona, fine di una cavalcata comunque eccezionale, la Roma femminile riprende il suo cammino verso il titolo. Nella sua seconda partita della poule scudetto, le giallorosse hanno battuto il Milan per 3-1. Al Tre Fontane il vantaggio immediato della Roma grazie a Elena Linari, pareggiato però da Vigilucci a fine primo tempo. Nella ripresa però ci pensano Glionna e Haavi a rimettere le cose a posto e regalare altri tre punti mantenendo saldamente la vetta della classifica sulla Juventus (a -8) in questo mini-girone finale che assegna lo scudetto.