Primavera, giornata nera per la Roma: i giallorossi perdono 5-2 a Verona

La Roma primavera cade ancora. Dopo cinque partite, la squadra di Federico Guidi perde malamente in casa del Verona che era terzultimo in classifica prima di questa sfida. Finisce addirittura 5-2 per i gialloblù, che lasciano a quota 44 punti i giallorossi, a distanza dal primo posto del Lecce. Dopo il pareggio per 2-2 contro l'Inter, vincere sarebbe stato importantissimo, ma la giornata si mette male fin da subito per la Roma. Il primo gol del Verona al terzo minuto con Caia, poi al 6' arriva il raddoppio di Bragantini. La formazione di Guidi di prova, ma Faticanti al 26' sbaglia un rigore e pochi minuti dopo Cazzadori mette a segno il terzo gol per la formazione di Sammarco. Neanche il tempo di realizzare che i gialloblù calano il poker: al 39' del primo tempo, ancora Cazzadori approfitta di un errore di Silva e segna il gol del momentaneo 4-0. Nella ripresa arriva anche il quinto gol: questa volta è Florio a trovare la via della rete. La Roma reagisce e prova a riprendere in mano la partita. Alla formazione di Guidi vengono assegnati altri due calci di rigore dopo il primo sbagliato da Faticanti. Questa volta i giallorossi non sbagliano, a segno prima Pisilli (67') e poi Louakima (76'). Non basta, però, alla Roma per riaprire la partita. Finisce 5-2 a Verona.