Sampdoria, Stankovic: “Roma tosta, ma andiamo lì a petto in fuori”

Domani alle 18 la Roma torna in campo affrontando la Sampdoria, squadra penultima in classifica ma ancora viva dal punto di vista dell'atteggiamento. Il tecnico dei blucerchiati Dejan Stankovic, ex Lazio, ha parlato in conferenza stampa: "In queste ultime due settimane siamo riusciti a staccare un po’, riposare e poi ad allenarci molto bene. Ci mancavano alcuni nazionali ma hanno tutti più o meno giocato, quindi possiamo essere soddisfatti. Abbiamo qualche infortunio ma abbiamo ancora un allenamento e decideremo chi andrà in campo".

Stankovic continua: "La vittoria sul Verona ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noi proviamo a giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma, una squadra tosta, fisicamente forte, molto creativa in avanti e sulle fasce. Con una giocata possono decidere la partita, soprattutto penso a Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Abraham. Senza togliere i meriti agli altri ma sono giocatori che con un guizzo ti possono indirizzare la partita in senso positivo per loro. C'è un grande tifo che sostiene la squadra dal primo al novantesimo, lo stadio è sempre pieno. E' una dimostrazione, se parliamo di Roma, che loro credono negli obiettivi fissati prima del campionato. Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati. Mi fido ciecamente dei miei ragazzi: stanno dando tutto, siamo un blocco insieme alla nostra tifoseria, esempio su come si sostiene una squadra nei momenti di difficoltà. Di fronte alle criticità la gente mette il petto in fuori proprio come fa la mia squadra".