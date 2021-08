Abraham da convincere, Lacazette l’alternativa. Il caldo non ferma la Roma

Pinto domani torna nella Capitale, si lavora ancora per convincere il centravanti dei Blues. La Roma nel frattempo si allena in vista dell'amichevole contro il Raja che potrebbe clamorosamente saltare

Giornata di fuoco a Londra e Roma . Tiago Pinto , volato ieri nella capitale inglese, ha incontrato l'entourage di Tammy Abraham per convincere il giocatore classe '97 a firmare con i giallorossi dopo aver trovato l'intesa con il Chelsea sulla base di 45 milioni di euro . Non c'è stata la tanto attesa fumata bianca , con le parti che si aggiorneranno domani prima che il gm della Roma faccia ritorno a Trigoria. Nelle ultime ore si è inoltre aggiunto il Tottenham alla corsa per Abraham: la squadra di Espirito Santo infatti ha messo nel mirino il centravanti inglese nel caso in cui dovesse perdere Harry Kane . Alexandre Lacazette rimane l'alternativa nel caso in cui l'operazione Abraham non dovesse andare a buon fine, anche se José Mourinho , ai tempi del Manchester United , nonostante avesse la possibilità di prenderlo decise di comprare Romelu Lukaku perché il francese venne ritenuto poco cattivo sotto porta . Una volta tornato a Roma, Tiago Pinto non si prenderà una pausa, ma continuerà nel suo lavoro di smaltimento degli esuberi. Tra questi c'è Alessandro Florenzi , rappresentato da Alessandro Lucci con il quale il gm giallorosso si incontrerà domani per cercare di chiudere la cessione con il Milan .

Nella lunga lista degli esuberi sono presenti da tempo anche i nomi di Javier Pastore e Davide Santon. L'ex PSG, dopo un'intera stagione passata ai box, non ha convinto neanche lo Special One: "Vorrei partire - ha detto l'argentino in un'intervista a Tiempo de Juego - ma non ho offerte. Aspettiamo fino alla fine del mercato per vedere quello che succederà". Una proposta dalla Salernitana è arrivata invece per Santon, che vorrebbe il giocatore per aggiungere esperienza alla rosa in vista del campionato di Serie A. L'ingaggio da 1,5 milioni sarebbe un ostacolo alla trattativa, così come il contratto che va verso la scadenza. Altra cessione in vista per Lorenzo Valeau che presto sarà un giocatore del Seregno, club che milita in Serie C. Il giocatore ha l'accordo per un contratto biennale, con l'annuncio atteso nelle prossime ore. Continua ad allenarsi nonostante le alte temperature il gruppo di José Mourinho che stamattina è sceso in campo al Centro Fulvio Bernandini. I 38 gradi non hanno frenato la preparazione dei giallorossi, distanti esattamente una settimana dalla prima partita ufficiale. Sabato intanto ci sarà il Raja Casablanca nella presentazione all'Olimpico. In campo non scenderà Pellegrini, che anche oggi ha lavorato a parte dopo la ginocchiata rimediata martedì sulla coscia destra. Tuttavia la partita contro la formazione marocchina rischia clamorosamente di saltare per via di uno sciopero dei giocatori che da due giorni disertano gli allenamenti per il mancato pagamento degli stipendi.