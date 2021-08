Roma, anche il Tottenham punta Abraham

Il club di Paratici starebbe pensando al ventitreenne inglese come eventuale sostituto di Harry Kane

La chiusura dell'operazione di Abraham per la Roma potrebbe complicarsi ulteriormente. Come riportato da Express.uk, il Tottenham avrebbe inserito l'attaccante del Chelsea nella lista dei possibili sostituti di Harry Kane. La società del nord di Londra ha già rifiutato cento milioni, offerti dal Manchester City, orfani a loro volta di Aguero volato a Barcellona. Paratici e società non valuteranno offerte al di sotto dei centocinquanta milioni. Il City non vuole lasciare nulla di intentato e per accaparrarsi l'uragano sono pronti a rilanciare. Nel caso Kane dovesse partire il Tottenham si riverserebbe sul mercato alla ricerca di una punta. Dopo il buco nell'acqua su Lautaro, anche Abraham sembrerebbe sulla lista dei papabili sostituti di Kane. Questo scenario complicherebbe e non poco la missione di Tiago Pinto che oggi è volato a Londra per convincere l'attaccante dei blues. Data la volontà di Abraham di restare in Premier e le potenzialità economiche del Tottenham sarebbe difficile concludere l'operazione. Per ora sono solo rumor ma Pinto deve chiudere in fretta.