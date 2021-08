Il caldo non ferma la Roma: mattinata di lavoro a Trigoria, Pellegrini a parte

Il capitano non è ancora tornato in gruppo dopo il problema fisico accusato nell'allenamento di martedì

La Roma è tornata al lavoro questa mattina a Trigoria. I 38 gradi non hanno frenato la preparazione dei giallorossi, distanti esattamente una settimana dalla prima partita ufficiale. Sabato intanto ci sarà il Raja Casablanca nella presentazione all'Olimpico. In campo non scenderà Pellegrini, che anche oggi ha lavorato a parte dopo la ginocchiata rimediata martedì sulla coscia destra. Saranno out anche Spinazzola e Villar, che hanno proseguito con la riabilitazione per i rispettivi infortuni. Domani alle 10 nuovo allenamento.