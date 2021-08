Calciomercato Roma, la Salernitana punta Santon: ostacolo ingaggio

Il terzino è fuori rosa con i giallorossi, ma al momento quella dei campani sembra l'unica offerta

La Roma continua il lavoro di alleggerimento sul monte ingaggi, provando a cedere i suoi esuberi. Tra questi Davide Santon, all'ultimo anno di contratto ma senza offerte concrete per partire, fino ad ora. Una proposta gli è infatti arrivata dalla Salernitana, che vorrebbe il giocatore per aggiungere esperienza alla rosa in vista del campionato di Serie A. Come fa sapere Sky Sport, l'ingaggio da 1,5 milioni sarebbe un ostacolo alla trattativa, così come il contratto che va verso la scadenza. I campani possono rappresentare per Santon una piazza per rilanciarsi, dopo le stagioni negative in giallorosso.