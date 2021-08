Abraham o Lacazette? Mourinho al Manchester United preferì Lukaku al francese

Nel luglio del 2017 lo Special One era alla ricerca di una punta per la squadra inglese, sembrava interessato all'ex Lione ma poi prese Big Rom

La trattativa con Abraham sta diventando una vera e propria telenovela. Roma e Chelsea hanno un accordo totale fissato sui quarantacinque milioni dilazionati in più anni e il diritto di recompra in favore degli inglesi. A bloccare tutto è la volontà del giocatore che desidera rimanere a Londra, sponda Arsenal (di cui è grande tifoso). Se la fumata bianca non dovesse arrivare in giornata TiagoPinto potrebbe virare su delle alternative. Oltre i nomi noti - Azmoun, Isak, Belotti - nella giornata di ieri ha preso quota il nome di Lacazette di cui i Gunners vorrebbero liberarsi. Football.london ricorda come ai tempi dello UnitedMourinho avesse individuato come obiettivo l'attaccante francese del Lione che alla fine non arrivò perché tacciato di essere poco cattivo sotto porta. Lo SpecialOne allora optò per l'acquisto di Lukakudall'Everton. Oggi, secondo il sito inglese, la situazione sembra diversa; nonostante Mourinho abbia chiamato Abraham per convincerlo del progetto giallorosso, se quest'ultimo dovesse rifiutare Lacazette potrebbe balzare in testa agli obiettivi di Tiago Pinto. Il francese si presenterebbe con un biglietto da visita da cento gol in duecento presenze in Ligue 1 e da cinquanta gol in centotrentadue apparizioni in Premier.