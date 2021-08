Abraham fa i capricci, la Roma pensa a Lacazette

Pinto vola a Londra per convincere Abraham, nel frattempo studia l'alternativa Lacazette

Ceduto Dzeko all’Inter, la Roma deve stringere i tempi per sostituirlo. La prima scelta è Abraham, giovane attaccante del Chelsea, per il quale il club giallorosso ha già raggiunto un accordo di massima con i Blues sulla base di 45 milioni di euro. Il ragazzo però non convinto, vuole a tutti l’Arsenal, perché ne è tifoso e perché gli consentirebbe di rimanere a Londra. Per convincerlo, Tiago Pinto è volato in Inghilterra: ieri ha incontrato gli agenti di Abraham e oggi parlerà anche con il centravanti (al quale martedì ha telefonato pure Mourinho, senza riuscire a fargli cambiare idea). Il contratto proposto all’attaccante è di 5 milioni netti a stagione, decisamente elevato, e per trasmettergli fiducia, la Roma ha cambiato la formula del trasferimento: secondo l’accordo iniziale avrebbe dovuto riscattarlo tra due anni, adesso invece si impegnerebbe anche ad acquistarlo dal Chelsea a titolo definitivo già alla prima presenza. Finora ogni sforzo è stato inutile, Abraham ha resistito, tanto che nelle ultime ore per la Roma ha preso quota un’altra ipotesi: l’acquisto di Lacazette, attaccante francese dell’Arsenal, il cui contratto con i Gunners scade tra un anno. Costa meno della metà (20 milioni) e guadagna meno dell’inglese (3,5), ma ha sei anni in più. Intanto il Newcastle ha fatto un’offerta ai giallorossi per Carles Perez.